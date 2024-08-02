Yüksekova’da 2 bin bağ ot yandı

Saat 21.30 sularında başlayan yangın, köylülerin hızlı müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemese de, olay yerine ivedilikle yönlendirilen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürmek için etkin bir mücadele verdi.

Soğutma çalışmaları sırasında, Anuş ailesinin geçim kaynağı olan ot balyaları tamamen zarar gördü. Anuş ailesi, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine minnettarlıklarını ifade ederek teşekkürlerini sundu.