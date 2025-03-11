Yüksekova’da 5 metrelik karla mücadele

Hakkari ve çevresinde geçen hafta etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bırakırken, Yüksekova ilçesinde ise daha önce yağan kar, çığ ve tipi nedeniyle kapanan üs bölge yollarının açılması için Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar özellikle birçok üs bölgesinin bulunduğu ilçeye bağlı Gürkavak köyü ile Doski Vadisi'ndeki Mergezer bölgelerinde sürdürülüyor. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgede iş makineleriyle zorlu bir mücadele yürütülüyor. 3 gündür çalışmaların sürdüğünü belirten yetkililer, yolların en kısa zamanda kardan temizlenip açılacağını söyledi.