Yüksekova'da 500 bağ ot yangında kül oldu

Edinilen bilgilere göre, yangın dün öğleden sonra ilçeye bağlı Adamlı köyünde meydana geldi. Osman Dağüstü'ne ait 500 bağ ot bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Alevlerin hızla yayılması üzerine vatandaşlar durumu Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Ancak yangında 500 bağ ot tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Bölgede sık sık yangınlar çıkıyor

Hakkari'de ormanlık alanlarda ve tarlalarda sık sık yangınlar çıkıyor. Bu yangınlar nedeniyle büyük miktarda maddi hasar meydana geliyor. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya ve yangın ihmalinde bulunmamaya çağırıyor.