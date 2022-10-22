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Yüksekova’da aniden bastıran yağmur caddeleri göle çevirdi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri göle çevirirken, bazı sürücüler ise ilerlemekte zorlandı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 23:20
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Yüksekova’da aniden bastıran yağmur caddeleri göle çevirdi

Yüksekova’da aniden bastıran yağmur caddeleri göle çevirdi
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İHA - Yüksekova’da, akşamdan sonra etkili olan sağanak yağmur nedeniyle ilçenin birçok noktası adeta sulara gömüldü.

Yoğun yağışlardan dolayı cadde ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş merkezlerine girerek yağmurdan korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerine su girmesin diye mücadele etti.

Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücülerin suda ilerlemekte zorlanması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan ilçenin yüksek kesimleri kar yaşından dolayı beyaza bürünürken, merkezde yağışlar devam ediyor.

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