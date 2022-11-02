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Yüksekova'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi   

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında yapılan aramada bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 22:05
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Yüksekova'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi   

Yüksekova'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi   
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Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda; 2 Kasım 2022 tarihinde Şehit Jandarma Er Hüseyin Çeken 2022-586 (KEPRE-1) operasyonunda Yüksekova İkiyaka köyü Kepre yaylası kırsalında yapılan arama-tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen bir mağarada 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet uçaksavar gövdesi ve namlusu, 1 adet Baretta 9 mm tabanca, 4 adet el bombası, 6 adet anti tank mühimmatı, 118 adet uçaksavar mühimmatı, 350 adet Bixi makineli tüfek mühimmatı, 4 adet parça halinde docka mayonu, 2 adet parça halinde Bixi mayonu, 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet dürbün, 3 adet taş kırıcı, 1 adet güç kaynağı ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Timlerin dönüş esnasında yaptığı arama-tarama faaliyeti esnasında güzergah üzerinde; 6 adet anti tank mühimmatı bulunmuş olup, olay yerinde METİ tarafından imha edilmiştir" denildi. 

                                         

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