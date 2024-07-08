Yüksekova’da dağlar toz bulutunda kayboldu

Rüzgarın akşam saatlerinde şiddetlenmesiyle birlikte 4116 metre yüksekliğindeki Cilo Dağları toz bulutu içinde kayboldu.

Yüksekova'da sabahın erken saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, akşam saatlerine doğru etkisini daha da artırdı. Rüzgarın savurduğu yoğun toz bulutu, ilçenin simgesi olan Cilo Dağları'nı tamamen görünmez hale getirdi. Dağın yakınlarından geçen vatandaşlar, bu etkileyici doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.

Gürdere Muhtarı Seyfullah Koca, "Buradan geçerken gözüm dağlara takıldı. Öyle bir toz bulutu vardı ki, dağlar tamamen kaybolmuştu. Bu anı kaçırmamak için arabamdan inip cep telefonumla görüntüledim. Sabah saatlerinden beri yoğun bir rüzgar vardı ve hala devam ediyor" dedi.