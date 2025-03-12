Yüksekova'da deprem kameraya böyle yansıdı

Türkiye saati ile 21.03'te merkez üssü Irak'ın Erbil kentinde 7 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hakkari ve ilçelerinde de hissedildi. Yüksekova'da depremin ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Camilerde yapılan anonslarla, "Bu gece camilerimiz sabaha kadar açık olacaktır. Değerli halkımız Rabbim bizi bütün afetlerden muhafaza eylesin inşallah. Bu gece sabaha kadar camilerimiz açık olacaktır" diyerek vatandaşlar camilere davet edildi.

Depremin meydana geldiği sırada, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir markette raflarda bulunan ürünlerin sarsıntının etkisiyle yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.