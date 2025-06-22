Yüksekova’da dere sularında kaybolan vatandaşı arama çalışması tekrarbaşladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yüksekova’da dere sularında kaybolan vatandaşı arama çalışması tekrarbaşladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 10 Mayıs tarihinde Avaşin Deresi'ne düşerek akıntıya kapılan İbrahim Neçir Kom'u bulmak amacıyla arama kurtarma ekipleri bölgede yeniden kapsamlı bir çalışma başlattı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 10 Mayıs tarihinde Avaşin Deresi'ne düşerek akıntıya kapılan İbrahim Neçir Kom'u bulmak amacıyla arama kurtarma ekipleri bölgede yeniden kapsamlı bir çalışma başlattı.

Bölgedeki su seviyesinin önemli ölçüde düşmesiyle birlikte arama çalışmaları, daha geniş bir alana yayılarak ve daha etkin yöntemlerle devam ediyor. Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de destek veriyor. Ekipler, Kom'un dereye düştüğü belirlenen noktadan itibaren, dere yatağı boyunca detaylı bir tarama faaliyetini sürdürüyor. Arama faaliyetleri kapsamında hem su altında hem de dere kenarlarında titiz bir inceleme yapılırken, görevli ekipler Neçir Kom'a ait herhangi bir iz veya bulguya ulaşmak için yoğun çaba harcıyor. Su seviyesinin düşmesiyle daha önce ulaşılamayan noktalara erişim sağlanması, kayıp Kom'a ulaşma umutlarını artırdı.

Yetkililer, arama çalışmalarının hava ve çevre koşulları göz önünde bulundurularak aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti. Kayıp İbrahim Neçir Kom'un ailesi ise gelecek iyi bir haberi umutla bekliyor.

Yüksekova’da dere sularında kaybolan vatandaşı arama çalışması tekrarbaşladı

Yüksekova’da dere sularında kaybolan vatandaşı arama çalışması tekrarbaşladı

Yüksekova’da dere sularında kaybolan vatandaşı arama çalışması tekrarbaşladı

Son Haberler
Aydın’da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Aydın’da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Immobile Beşiktaş yönetimini şok etti: Öyle bir şey istedi ki!
Immobile Beşiktaş yönetimini şok etti: Öyle bir şey istedi ki!
Dik yamaçlarda renkli göç
Dik yamaçlarda renkli göç
Van’da farklı suçlardan aranması olan 5 kişi tutuklandı
Van’da farklı suçlardan aranması olan 5 kişi tutuklandı
Van’da kaçak avlanmış 1,5 ton inci kefali ele geçirildi
Van’da kaçak avlanmış 1,5 ton inci kefali ele geçirildi