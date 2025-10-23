Zaman zaman ilçe merkezi ve köylerde görülen yaban domuzları, akşam saatlerinde köy içinde gezerken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Domuz sürüsünü köyden geçerken fark eden Candan Demir, o anları ölümsüzleştirmek için hemen telefonuna sarıldı.

Demir, sürünün muhtemelen açlık nedeniyle bu kadar yerleşim yerine yaklaştığını belirtti.

Gözlemlerini aktaran Candan Demir, "Köyden geçerken domuz sürüsünü gördük. Biz de o anları hemen kayıt altına aldık. Biraz bekledikten sonra domuz sürüsü gece karanlığa karışarak gözden kayboldu" dedi.