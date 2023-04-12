12 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yüksekova'da ev yangınında 4 çocuk zehirlendi 

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir evde çıkan yangında 4 çocuk zehirlendi. 

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 16:44
Takip Et

Yüksekova'da ev yangınında 4 çocuk zehirlendi 

Yüksekova'da ev yangınında 4 çocuk zehirlendi 
+
Aa
-

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 14.00 sıralarında ilçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıgüveç köyünde meydana geldi. Akdoğan ailesine ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında; Rümeysa, Necla, Hilal ve Gurbet Akdoğan isimli çocuklar dumandan zehirlendi. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, dumandan etkilen Akdoğan ailesinin 4 çocuğuna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. 

Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında Akdoğan ailesinin evi kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)           

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
1
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
2
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
3
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
4
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
5
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
6
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
7
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
﻿Asya devinden ABD'yi ve Japonya'yı kızdıracak tepki
﻿Asya devinden ABD'yi ve Japonya'yı kızdıracak tepki
﻿Asya devinden ABD'yi ve Japonya'yı kızdıracak tepki
﻿Trabzonspor Andrea Pirlo ile anlaştı
﻿Trabzonspor Andrea Pirlo ile anlaştı
﻿Trabzonspor Andrea Pirlo ile anlaştı
﻿Hakkari'de sağanak taşkınlara neden oldu
﻿Hakkari'de sağanak taşkınlara neden oldu
﻿Hakkari'de sağanak taşkınlara neden oldu
﻿Hırsızlık şüphelisini tekme tokat dövdü
﻿Hırsızlık şüphelisini tekme tokat dövdü
﻿Hırsızlık şüphelisini tekme tokat dövdü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.