Yüksekova’da Gaziler Günü kutlandı

Hükümet Konağı önünde gerçekleşen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hükümet Konağı önünde gerçekleşen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Törenin ardından Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, gazileri makamında ağırlayarak onlara minnetlerini sundu.

Törene Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova Garnizon Komutanı Piyade Albay Uğur Öz, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel ve Adalet Komisyonu Başkanı Hicran Al Parlak, Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin'nin yanı sıra ilçe protokolü, gaziler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

