Yüksekova’da iki araç çarpıştı

Kaynak: İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki aracın çarpışması neticesinde oluşan kazada aralarında çocukların da yer aldığı 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İpekyolu Caddesi İnanlı Mahallesi civarında meydana geldi. 73 ABS 985 plakalı Fiat Doblo tipindeki hafif ticari taşıt ile 34 KFE 548 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Sağlık görevlileri, araçlarda bulunan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan 2'si çocuk 3'ü yetişkin olmak üzere toplam 5 kişi, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla alakalı araştırma başlatıldı.

