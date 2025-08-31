Yüksekova’da iki grup arasında kavga: 1 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yüksekova’da iki grup arasında kavga: 1 kişi yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, ilçenin en işlek noktalarından biri olan Özgürlük Meydanı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede şiddetlendi. Çıkan kavgada kimliği belirsiz bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yüksekova’da iki grup arasında kavga: 1 kişi yaralandı

Yüksekova’da iki grup arasında kavga: 1 kişi yaralandı

Yüksekova’da iki grup arasında kavga: 1 kişi yaralandı

Yüksekova’da iki grup arasında kavga: 1 kişi yaralandı

Son Haberler
İşlek caddede korkutan durum: Trafiği tehlikeye sokmanın cezası 96 bin TL oldu
İşlek caddede korkutan durum: Trafiği tehlikeye sokmanın cezası 96 bin TL oldu
Fenerbahçe Ederson teklifini revize etti!
Fenerbahçe Ederson teklifini revize etti!
Gazzeli kadın ve kızlara yönelik 3 milyon sterlinlik destek!
Gazzeli kadın ve kızlara yönelik 3 milyon sterlinlik destek!
Ters yönde gelen araç ölüm getirdi
Ters yönde gelen araç ölüm getirdi
Sokak ortasında korkunç olay: 20 yaşındaki genç silahla öldürüldü
Sokak ortasında korkunç olay: 20 yaşındaki genç silahla öldürüldü