Yüksekova’da karla mücadele çalışması

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yüksekova’da karla mücadele çalışması

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından ekipler tarafından yol açma çalışmaları başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından ekipler tarafından yol açma çalışmaları başlatıldı.

Yüksekova'da soğuk havaların ardında başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Hakkari İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri karla mücadele için kolları sıvadı. İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışından dolayı kapanan yollar için ekipler devreye girerek çalışmalarına hız verdi. Her sene kasım sonlarında başlayan karla mücadele çalışma erken başlayan ekipler, kapanan yolları tek tek ulaşıma açtı.

Yüksekova’da karla mücadele çalışması!

Yüksekova’da karla mücadele çalışması!

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