Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Hakkari ve ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Öğlen saatleri itibarıyla ilçe genelinde başlayan yağışlar, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığı 5 santimetreyi bulurken, park halindeki araçlar kar altında kaldı. Özellikle ilçede yoğun kar yağışıyla beraber sisin 50 metreye kadar düşmesiyle Cengiz Topel ve İpekyolu Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan araç sürücüleri de ilerlemekte zorlandı.

Öte yandan, karayolları ekipleri ile belediye ekipleri olumsuz bir duruma karşı hazır bekliyor.