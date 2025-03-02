Yüksekova'da nişasta çuvallarına gizlenmiş eroin ele geçirildi: Tam 60 kilo 200 gram...

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, 28 Şubat'ta şüphe üzerine durdurulan ve bin çuvaldan oluşan 25 ton buğday nişastası yüklü tırın dorsesinde arama yapan ekipler, 5 çuvala gizlenmiş 60 kilo 200 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü hakkında başlatılan adli tahkikat devam ediyor.
???? Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretini önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda;— T.C. HAKKARİ VALİLİĞİ (@HakkariValiligi) March 2, 2025
????28 Şubat 2025 günü Yüksekova
İlçesinde durumundan şüphelenilen bir çekici ve dorse üzerinde yapılan aramada; dorse içerisinde bulunan toplam ağırlığı… pic.twitter.com/C928APsfi4