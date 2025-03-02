Yüksekova'da nişasta çuvallarına gizlenmiş eroin ele geçirildi: Tam 60 kilo 200 gram...

Düzenleme: Kaynak: AA
Yüksekova'da nişasta çuvallarına gizlenmiş eroin ele geçirildi: Tam 60 kilo 200 gram...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 28 Şubat'ta yapılan operasyonda, 25 ton nişasta yüklü tırda 60 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Çuvallara gizlenen uyuşturucu maddeyle ilgili sürücü gözaltına alındı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

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Bu kapsamda, 28 Şubat'ta şüphe üzerine durdurulan ve bin çuvaldan oluşan 25 ton buğday nişastası yüklü tırın dorsesinde arama yapan ekipler, 5 çuvala gizlenmiş 60 kilo 200 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında başlatılan adli tahkikat devam ediyor.

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