Yüksekova'da sel sonrası hasar tespiti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, sağanak ve selin ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı, zarar gören alanların tadilatlarının en kısa sürede yapılacağı belirtildi.

Yüksekova'da sel sonrası hasar tespiti

Yüksekova'daki Muşan Yaylası'nda dün etkili olan sağanak nedeniyle ilçeye bağlı 20 kilometre uzaklıktaki Köycük köyünde su baskınları yaşandı. Yayladaki sağanak, yağmurun yağmadığı Köycük köyünde sel ve taşkınlara sebep olurken, yayla yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. Sel ve taşkınlarda bazı evleri su bastı. Yüksekova Özel İdare Müdürü Kerim Bulut ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Ekipler, hasarın bir an önce tespit edilip onarım çalışmalarına başlanacağını belirtti.

'YARALARI SARACAĞIZ'

İlçe Özel İdare Müdürü Kerim Bulut, halkın yanında olduklarını söyleyerek, "İlçemize büyük geçmiş olsun. Bu köyümüzde yağmur yağmadı. Ancak yayladaki sağanak, ilçemizin bazı bölgelerinde sel meydana getirdi. Şu an selin en çok etkilediği Köycük köyündeyiz. Yayla yollarımız, hayvanların su içtiği su tekneleri ve içme suyu şebekesi hasar gördü. İki vatandaşımıza ait atlar da sel sularına kapılarak ölürken, bazı vatandaşlarımızın evlerini de su bastı. En kısa zamanda altyapımızın tadilatını yapacağız. Evlerini su basan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Hem onların hem de zirai ürünleri zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını saracağız" diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ise yağış sonrası bölgeye gelip hasar tespiti yaptıklarını belirterek, bölge halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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