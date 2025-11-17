Olayda can kaybı yaşanmazken, araçta sınırlı hasar oluştu.

Kaza, ilçenin Dize Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda ilerleyen Toyota marka otomobilin şoförü, aracın ön tarafından duman yükseldiğini aniden fark etti.

Tehlike sezen deneyimli sürücü, vakit kaybetmeden aracı yol kenarına sürerek olası bir trajediyi engelledi.

Motor aksamından çıkan dumanlar hızla alev almaya yüz tutunca, sürücü derhal Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü aradı.

Çağrı üzerine harekete geçen ekipler, olay yerine ışık hızıyla intikal etti. Uzman personelin koordineli çabalarıyla yangın, aracın diğer kısımlarına sıçramadan bastırıldı ve tamamen söndürüldü.