Yüksekova’da trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Yüksekova’da trafik kazası: 3 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazada 3 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, öğlen saatlerinde Yüksekova-Esendere yolunda meydana geldi. O.T. yönetimindeki 30 AAB 475 plakalı Nissan marka otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.

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