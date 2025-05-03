Yüksekova'da uykusuz gece

Kaynak: İHA

Yüksekova ilçesinde fırtına ve sağanak yağış etkili olurken, çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. İlçedeki insanlar gök gürültüsü ve şiddetli yağmur nedeniyle geceyi uykusuz geçirdi.

Hakkari Yüksekova'da meteorolojinin uyarıları sonrasında, ilçede fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

aw446110-01.jpg

Bu esnada ilçenin dört bir yanında çakan şimşekler kameralara yansıdı. şimşekler geceyi gündüze çevirdi. İlçedeki insanlar gökgürültüsü ve şiddetli yağmur nedeniyle geceyi uykusuz geçirdi.

aw446110-02.jpg

Öte yandan, Yüksekova İlçe İdaresi Şantiye Şefliği ve Karayolları ekipleri, olumsuz durumlara karşı hazır bekliyor. Yağışın etkisi ilçede devam ediyor.

aw446110-03.jpg

aw446110-04.jpg

aw446110-05.jpg

aw446110-06.jpg

aw446110-10.jpg

Son Haberler
Erdoğan o isimlerin üzerini çizdi! AKP kulislerinden sızdı…
Erdoğan o isimlerin üzerini çizdi! AKP kulislerinden sızdı…
İstanbul Esenyurt'ta 3 katlı tekstil fabrikasında yangın
Esenyurt'ta 3 katlı tekstil fabrikasında yangın
Yüksekova'da uykusuz gece
Yüksekova'da uykusuz gece
Sarıyer'de yol çöktü! Ekipler seferber oldu...
Sarıyer'de yol çöktü! Ekipler seferber oldu...
2 şehirde köylülerin arazilerine devlet el koydu. Petrol aramalarında kamulaştırma krizi. Köylüler şokta
2 şehirde köylülerin arazilerine devlet el koydu. Petrol aramalarında kamulaştırma krizi. Köylüler şokta