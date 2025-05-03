Yüksekova'da uykusuz gece

Hakkari Yüksekova'da meteorolojinin uyarıları sonrasında, ilçede fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Bu esnada ilçenin dört bir yanında çakan şimşekler kameralara yansıdı. şimşekler geceyi gündüze çevirdi. İlçedeki insanlar gökgürültüsü ve şiddetli yağmur nedeniyle geceyi uykusuz geçirdi.

Öte yandan, Yüksekova İlçe İdaresi Şantiye Şefliği ve Karayolları ekipleri, olumsuz durumlara karşı hazır bekliyor. Yağışın etkisi ilçede devam ediyor.