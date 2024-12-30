Yüksekova’da yoldan çıkan araç kanala uçtu: Yaralılar var

Edinilen bilgilere kaza gece saat 02.00 sıralarında Yüksekova'nın Pizok TOKİ evlerinin yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen araç seyir halinde olduğu sırada yoldaki gizli buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak yol ortasında bulunan kanala uçtu. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.
Olayı gören başka sürücüler hemen 112 sağlık çalışanları ve polis ekiplerine haber verdiler. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler araç içinde bulunan 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdılar.
Yaşanan kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.