Yüksekova’da yoldan çıkan araç kanala uçtu: Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yüksekova’da yoldan çıkan araç kanala uçtu: Yaralılar var

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetinden çıkan hafif ticari araç kanala uçtu. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere kaza gece saat 02.00 sıralarında Yüksekova'nın Pizok TOKİ evlerinin yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen araç seyir halinde olduğu sırada yoldaki gizli buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak yol ortasında bulunan kanala uçtu. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Olayı gören başka sürücüler hemen 112 sağlık çalışanları ve polis ekiplerine haber verdiler. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler araç içinde bulunan 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdılar.

Yaşanan kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Yüksekova’da yoldan çıkan araç kanala uçtu: Yaralılar var

Yüksekova’da yoldan çıkan araç kanala uçtu: Yaralılar var

Yüksekova’da yoldan çıkan araç kanala uçtu: Yaralılar var

Yüksekova’da yoldan çıkan araç kanala uçtu: Yaralılar var

Yüksekova’da yoldan çıkan araç kanala uçtu: Yaralılar var

Yüksekova’da yoldan çıkan araç kanala uçtu: Yaralılar var

Yüksekova’da yoldan çıkan araç kanala uçtu: Yaralılar var

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