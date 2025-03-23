Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar. 1. Ligi'nde play-off turunun son maçında Dudullu'yu 1-0 mağlup eden Yüksekovaspor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi.
TURKCELL KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ'NE ÇIKTILAR
İlçe sakinlerinin ilgi gösterdiği müsabakanın ilk yarısı, Birsen Bozbal'ın 36. dakikada attığı golle Yüksekova ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Yüksekovaspor, lider olarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle sporcular, kulüp yöneticileri ve taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı.