Yüksekovaspor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi

Kaynak: AA
Yüksekovaspor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi

Kadınlar. 1. Ligi'nde play-off turunun son maçında Yüksekovaspor Dudullu'yu mağlup ederek Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar. 1. Ligi'nde play-off turunun son maçında Dudullu'yu 1-0 mağlup eden Yüksekovaspor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi.

TURKCELL KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ'NE ÇIKTILAR

İlçe sakinlerinin ilgi gösterdiği müsabakanın ilk yarısı, Birsen Bozbal'ın 36. dakikada attığı golle Yüksekova ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Yüksekovaspor, lider olarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle sporcular, kulüp yöneticileri ve taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı.

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