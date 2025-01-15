Yüksekovaspor'dan Gürcü transfer

Kaynak: İHA
Yüksekovaspor'dan Gürcü transfer

Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, Gürcistanlı orta saha oyuncusu Maiko Bebia’yı transfer ettiğini açıkladı.

Süper Lige çıkmak isteyen Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, çalışmalarını sürdürüyor. 34 puanla liderliğini sürdüren Yüksekova ekibi, Gürcistanlı orta saha Maiko Bebia'yı renklerine bağladı.

"TAKIMIMA KATKI SAĞLAYACAĞIM"

Takımla birlikte antrenmana çıkan Bebia, Yüksekova’da olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “Ülkemden ilk defa dışarı çıkıyorum. Takımımız, teknik heyetinden personeline kadar bana çok iyi destek verdi. Yüksekova halkı da bizi büyük bir sevgiyle karşıladı. Bu sıcak ortamda başarılı olacağımıza inanıyorum. Burada tam bir aile ortamı var ve önümüzdeki süreçte Süper Lig yolunda takımıma elimden gelen katkıyı sağlayacağım’’ dedi.

aw370975-09.jpg

Son Haberler
Galatasaray, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacakları tarihi verdi
Galatasaray, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacakları tarihi verdi
İzmir Metrosu’nda duman alarmı! Yolcular tahliye edildi
İzmir Metrosu’nda duman alarmı! Yolcular tahliye edildi
Kontrol Gemisi hamsi denetiminde
Kontrol Gemisi hamsi denetiminde
Zahide Yetiş'e tepkiler çığ gibi büyüdü! Canlı yayında skandal karısının uygunsuz görüntülerini izletti
Zahide Yetiş'e tepkiler çığ gibi büyüdü! Canlı yayında skandal karısının uygunsuz görüntülerini izletti
Yüksekovaspor'dan Gürcü transfer
Yüksekovaspor'dan Gürcü transfer