Yüksekten düşen baraj işçisi hayatını kaybetti



Bölgeden aktarılan bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa Bozova ilçesi Atatürk Barajı'nda gerçekleşti. Aktarılanlara göre, barajda saha güvenlik görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki Serdar Bağıran , bir abda dengesini kaybederek yüksekten kayalık bir alana sırtüstü bir şekilde düştü.

Bağıran'ın düştüğünü gören mesai arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti.

Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, Serdar Bağıran'ı yapılan ilk müdahalenin ardından Bozova Devlet Hastanesine kaldırdı. Serdar Bağıran, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bağıran'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.