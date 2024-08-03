Yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Batman’da inşaatta yüksekten düşen işçilerden biri yaşamını yitirdi.

Batman Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tekstil fabrikası inşaatında meydana gelen kazada, yüksekten düşen işçilerden Ali Kizar hayatını kaybetti. Önceki gün yaşanan olayda, Ali Kizar ve Mehmet Aslan, inşaatın çeşitli bölümlerinden düşerek ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldılar.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Ali Kizar, iç kanama nedeniyle hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Kizar’ın cenazesi, Batman’da toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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