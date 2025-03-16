Yüksekten düşen işçi yaralandı

Kaynak: İHA
Yüksekten düşen işçi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Mimar Sinan Mahallesi Karapınar caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir inşaatta çalışan Lütfü K., dengesini kaybederek 5 metre yüksekliğinden aşağı düştü.

Adıyaman'da yüksekten düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Mimar Sinan Mahallesi Karapınar caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir inşaatta çalışan Lütfü K., dengesini kaybederek 5 metre yüksekliğinden aşağı düştü. Yüksekten düşen işi yaralandı. Yaralı işçi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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