Yüksel Yıldırım "Beşiktaş teklif yapmış, bizim hoca salak değil!"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yüksel Yıldırım "Beşiktaş teklif yapmış, bizim hoca salak değil!"

Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım Beşiktaş maçının ardından açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Karşılaşma 0-0 berabere biterken, maçta tartışmalı pozisyonlar yaşandı. Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım açıklamalar yaptı.

"BİZİM HOCA SALAK DEĞİL"

Yıldırım Beşiktaş'ın Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis'e transfer teklifi yaptığını söylerek "Bizim hocaya da dolayı bir teklif gelmiş Beşiktaş'tan. Öyle duyduk, menajeri üzerinden. Hocamız kabul etmediğini ve Samsun'da mutlu olduğunu söylemiş. Hoca, salak değil. Almanya'dan geliyor. Biliyor nasıl bir takıma geldiğini. Burada başkan var. Beşiktaş'ın ne olacağı belli değil. 4 ay sonra bir seçim daha var. Niye macera arasın? Burada bir proje var. Biz, ligin ilk 5'te bitirirsek, hocamız seneye Avrupa'da bir takım çalıştırıyor olacak. Tahtamız açılacak. Erken imzalar atmayı düşünüyoruz şubatta tahta açıldıktan sonra." ifadelerini kullandı.

"HAKEMİN BİR GOL ATMADIĞI KALDI"

Yıldırım Beşiktaş maçı ile ilgili olarak "Hakem Beşiktaş'ın kazanmasını istedi, bir gol atmadığı kaldı. İkinci sarı kart ağır bir karardı ama adalet yerini buldu. İkinci sarı kart, VAR'a gitmiyor. Hakem bizi öyle güzel doğradı... Bizim oyuncularımıza çok ucuz sarı kart gösterdi. Keşke Beşiktaş'a da gösterseydi. Beşiktaş'ın kazanmasını istedi. Ama önemli değil, kalecimiz, direkler korudu bizi." dedi.

Son Haberler
Serkan Özbalta: Güzel bir galibiyet aldık, oyuncularımı tebrik ediyorum
Serkan Özbalta: Güzel bir galibiyet aldık, oyuncularımı tebrik ediyorum
Thomas Reis "Hakem sonuca etki etti"
Thomas Reis "Hakem sonuca etki etti"
Trabzonspor’un genç kalecisi ameliyat oldu
Trabzonspor’un genç kalecisi ameliyat oldu
Suriye'deki yeni yönetimden karar. Üç ülkenin mallarının girişi yasaklandı
Suriye'deki yeni yönetimden karar. Üç ülkenin mallarının girişi yasaklandı
Galatasaray transfer bombasını patlatıyor
Galatasaray transfer bombasını patlatıyor