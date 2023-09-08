Yüksel Yıldırım bu sefer de Senegal'den kulüp satın aldı

Yüksel Yıldırım Demba Ba'nın başkanı olduğu Senegal takımı Amitie'yi de satın aldı.

Yüksel Yıldırım bu sefer de Senegal'den kulüp satın aldı

Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Amissos Futbol Grubu, Samsunspor ve Ligue 2 kulübü Dunkerque'ın ardından Demba Ba'nın başkanı olduğu Senegal takımı Amitie'yi de satın aldı.

Yabancı basında çıkan haberde, "Amitié FC, USL Dunkerque'in, büyük Türk iş adamı ve Türkiye şampiyonasının elit kulübü Samsunspor'un sahibi Yüksel Robert Yıldırım liderliğindeki büyük Amissos yatırımcı grubu tarafından resmi olarak devralındığını duyurmaktan son derece gurur duyuyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Samsun Gazetesi

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