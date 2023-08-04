Yüksel Yıldırım Ihattaren transferinde yaşananları açıkladı

Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım prensip anlaşmasına vardığı ancak daha sonra transferin gerçekleşmediği Ihattaren ile yaşadıkları krizin sebebini açıkladı.

KAYNAK: DHA
Yüksel Yıldırım Ihattaren transferinde yaşananları açıkladı

Samsunspor, prensip anlaşmasına vardığı ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atmak üzere kente getirdiği Hollandalı futbolcu Mohamed Ihattaren transferinden vazgeçtiğini dün kamuoyuna açıkladı. Samsunsporlu taraftarların karşılamak üzere havalimanına akın ettiği Ihattaren transferinde çıkan krizin detayları ortaya çıktı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsun'da yerel medyaya verdiği açıklamada, Mohamed Ihattaren ile yaşanan krizin sebebinin paradan kaynaklanan kabul edilemez istekler olduğunu açıkladı. Mohamed Ihattaren'i imza atmak üzere Samsun'a davet ettiklerini belirten Başkan Yıldırım, "Fit değildi, form yakalamak ve forma giymek için zamana ihtiyacı vardı. Biz bunu bilerek iki ay boyunca düşük ücret alacak, devre sonuna kadar maç başı ücretle oynayacak şekilde teklif yaptık. Kabul etti. Samsun'da taraftarlar karşıladı ve mutlu oldu. Ancak sonra menajeri anlaşma şartları dışında taleplerde bulundu" dedi.

Mohamed Ihattaren'in aynı zamanda kayınpederi olan menajerini kendilerini köşeye sıkıştırmakla suçlayan Başkan Yıldırım şunları söyledi:

"Menajeri bize, 'Anlaşılan koşullardan vazgeçtik, aylık para istiyoruz, sonraki satıştan yüksek pay istiyoruz' dedi. Kabul etmedim ve restini gördüm. 'Anlaştığımız şartlarda oynayacaksan imza atalım, kabul etmezsen gidersin' dedim. Kabul etmedi ve gitti. Tamamen para meselesi."

(DHA)

Öne Çıkanlar
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Son Haberler
Hande Erçel'in abisi 'Masumlar Apartmanı'ndan çıktı Magazin
Hande Erçel'in abisi 'Masumlar Apartmanı'ndan çıktı
Arap yayıncı, Türklere hakaretler yağdırdı: "Türkiye'ye gitmeyin çağrısı" yaptı Güncel
Arap yayıncı, Türklere hakaretler yağdırdı: "Türkiye'ye gitmeyin çağrısı" yaptı
Rüyada oda görmek ne demek? Rüyada oda görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada oda görmek ne demek? Rüyada oda görmenin anlamı nedir?
Ankara'da kaçakçılık operasyonları: 3 kişi yakalandı Güncel
Ankara'da kaçakçılık operasyonları: 3 kişi yakalandı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Marjan hakkında yakalama kararı çıkarıldı Dünya
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Marjan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Trabzonspor taraftarları Sütlüce'de buluşuyor Spor
Trabzonspor taraftarları Sütlüce'de buluşuyor
Bankada parası olanlara kötü haber geldi Ekonomi
Bankada parası olanlara kötü haber geldi