Yüksel Yıldırım rövanş için iddialı konuştu: Panathinaikos'a sahayı dar edeceğiz

UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu ilk maçında Panathinaikos'a Atina'da 2-1 mağlup olan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım rövanş karşılaşması için iddialı konuştu.

Yüksel Yıldırım maç sonrası şunları söyledi:

"Yenildik ama oynadık. Yüzümüzün akıyla çıktık. Kornerden goller yedik. Keşke yemeseydik diyoruz ama biz de öyle attık. Üzülmemek gerekiyor.

Panathinaikos taraftarı bu maçı gerçekten milli mücadele gibi gördü çünkü Atatürklü Arma geliyordu. Maçtan önceki 10-15 gün burada propaganda yaptılar. Samsun'da Panathinaikos'a sahayı dar edecek güçteyiz.

Bu tur için oyunculara prim açıklayacağım. Herkesi mutlu edecek bir şey yapacağım."