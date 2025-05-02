Yüksel Yıldırım'dan dikkat çeken Beşiktaş ve Fenerbahçe sözleri!

Kaynak: KRT
Yüksel Yıldırım'dan dikkat çeken Beşiktaş ve Fenerbahçe sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için geri sayım devam ederken bu mücadele ile ilgili Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan açıklama geldi. Yıldırım, bu maçın kendilerini etkileyeceğini söyledi. İşte detaylar...

Süper Lig'in bu sezonki en flaş takımlarından biri olan Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım yeni açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbol adamı, takımının hedeflerinden bahsederken, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisi için de dikkat çeken sözler kullandı.

Başkan Yıldırım, KRT'ye yaptığı açıklamada, kalan son 4 maçlarının hepsinin Avrupa hedefi yolunda final niteliğinde olduğuna değinerek, "Avrupa hedefi sezon başı yoktu. Ama sezon ortasında gerçekleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bir şehrin rüyası bu. Bununda gerçekleşmesi için 5 hafta kaldı. Bundan sonraki her maç bizim için final havasında. Maç maç gidiyoruz. Önümüzde çok önemli Eyüpspor maçı var. Yani bu Avrupa biletinin yüzde 60'ını garantileyeceğiz" dedi.

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YÜKSEL YILDIRIMDAN FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ SÖZLERİ

Yıldırım, "Bu hafta Fenerbahçe-Beşiktaş maçı bizi etkiliyor. Biz de ligde kalma mücadelesi verenlerle oynayacağız. Tüm maçlar zor sonuçta. Ama biz her maça galibiyet için çıkacağız. Ama hedefimiz tamamen Avrupa odaklı. Onun dışında güzel bir sezon geçiyor. Yönetim olarak gayet güzel şeyler yaptık. Altıncı haftadan itibaren Samsunspor ilk dörtte, demek ki bu tesadüf değilmiş. Bu bir çalışmanın ürünü. Bunu da böyle bitirirsek başladığımız gibi mükemmel bir sezon geçirmiş olacağız. Ben buradan tüm futbolcu grubunu, teknik heyeti ve yönetimi kutluyorum çünkü mucize başarıyoruz" ifadelerini kullandı.

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