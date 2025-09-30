Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe ve Ali Koç'a yaylım ateşi: 'Ben salak mıyım!'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe ve Ali Koç'a yaylım ateşi: 'Ben salak mıyım!'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe’nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesi üzerinden gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Ekol TV’ye konuşan Yıldırım, “Ben salak mıyım? Sen vergi kaçırıyorsun” diyerek sert tepki gösterdi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ekol TV’ye konuşan Yıldırım, oyuncunun sözleşmesi üzerinden sert eleştirilerde bulundu.

KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLEŞMESİNE TEPKİ!

Yüksel Yıldırım, “Kerem Aktürkoğlu'nun 1907 TL aldığını gördüm. Ali Koç'u Kulüpler Birliği'nde alkışlamıştım, tek tip sözleşme olsun dediği için. TFF'nin soruşturma açması gerekiyor. Ben salak mıyım? Sen vergi kaçırıyorsun” dedi.

“ALİ KOÇ’UN SÖZLERİNE ŞAHİT OLDUM”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Kulüpler Birliği toplantısındaki sözlerine de değinen Yıldırım, “Ali Koç, ‘Galatasaray ile sidik yarışına girdik, ne güzel borçları yoluna koymuştuk, son 2-3 yıl bozuldu, her şey eskiye doğru gidiyor’ dedi.” diyerek çok konuşulacak bir yorumu kamuoyuyla paylaştı.

HAKAN SAFİ’DEN KEREM AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Safi de Kerem Aktürkoğlu transferine ilişkin Sercan Hamzaoğlu’na konuşmuştu.

Safi, “Her ne olursa olsun Kerem Aktürkoğlu’nun 35 milyon Euro’yu bulan maddi yükümlülüğünü karşılayacağım. Benim için söz paradan puldan daha önemlidir. Fenerbahçe’me verdiğim sözü tutacağım. Karşı taraftan tek beklentim bize karşı saygı ve nezaket” ifadelerini kullanmıştı.

