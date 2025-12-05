Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor, lider Galatasaray'a konuk olacak. Bu heyecan dolu maça kısa bir süre kala Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, Ekol TV'ye konuştu. Yıldırım, mücadele ile ilgili dikkat çeken sözler sarf ederken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve sarı-lacivertli taraftarlara eleştirilerde bulundu.

İşte Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

'ÇOCUKKEN GALATASARAYLIYDIM'

"Çocukken herkes büyük takımlardan birini tutardı. Bizim zamanımızda öyleydi. Ben de çocukluğumda Galatasaray'ı tutardım. Ama artık Samsunspor'un başkanıyım. Bu takımların rakibiyim. Her büyük takıma aynı mesafedeyim. Çocukluğumdan dolayı Galatasaray'a bir adım daha yakın olabilirim ama gidip Galatasaray'a maç mı satacağım? Çılacağım, yeneceğim diyorum. Daha ne diyeyim?"

'BİLETİ KESEBİLİRİZ'

"Galatasaray keşke bize karşı Icardi-Osimhen ile çift santrfor oynasa. O zaman rahat ederiz. Eğer bize karşı o hatayı yaparlarsa bileti kesebiliriz."

'SANE İÇİMİZDEN GEÇER'

"Leroy Sane bazen bir parlıyor, bazen sönüyor. O yüzden onu nasıl bir gününde yakalayacağımız önemli. Çok iyi bir gününde olursa içimizden geçer ama kötü bir gününde de biz çok rahat ederiz."

'SADETTİN SARAN'IN SEVİNCİ ÇOK ABARTILI'

"Fenerbahçeliler beni topa tutuyor. 'Hadi şimdi Galatasaray maçında göreceğiz' diyor. Sen Galatasaray ile 1-1 beraber kaldın. Favoriydin. 90+6'da beraberlik golü sonrası Başkan Sadettin Saran'ın videosunu seyrettim. Çok abartılı. Böyle bir şey olamaz. İnanamadım. Bunu ben yapsam beni topa tutarlardı. Futbolcular sanki yenmişler gibi koridorda seviniyordu. Şoke oldum. Biz Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi yenemeyince üzülüyoruz."