Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Samsunspor, RAMS Park'ta karşılaştı. Ev sahibi ekibin ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı mücadele, Victor Osimhen'in duraklamalarda attığı golle 3-2 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı.

5 gollü mücadelenin son dakikasında Karadeniz ekibi, Kazımcan Karataş'ın eline çarpan topta penaltı beklemiş ancak hakem Mehmet Türkmen, oyunu devam ettirmişti. Bu pozisyon mücadeleye damga vururken, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm Türkiye'nin gözleri önünde, skoru ve emeği direkt etkileyecek olan son dakika penaltısını vermeyenler ve o pozisyonu VAR odasında görmek istemeyenler, sadece Samsunspor'umuzun hakkını değil, Türk futbolunun adaletini de gasp etmiştir. Bu 5 Aralık Cuma günü Türk Futbolunun 'Kara Cuması' olarak tarihe geçmiştir.

Biz Samsunspor FK olarak bu açık haksızlık karşısında susmayacağız! Bu kararın arkasındaki tüm sorumluların hesap vermesi için elimizden gelen en sert tepkiyi vereceğiz!

Büyük Samsunspor taraftarı! Merak etmeyin, bu kirli oyuna en güzel cevabı birlikte daha sıkı kenetlenerek ve gelecek maçlarda zaferler kazanarak vereceğiz. Birlikte başaracağız ve birlikte yükseleceğiz!

Unutmayın, Samsunspor asla kimseye diz çökmez ve çökmeyecektir!!!"