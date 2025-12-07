Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Galatasaray-Samsunspor mücadelesi gündem düşmüyor.

Duraklamaların son anlarında Karadeniz ekibi, penaltı beklemiş ancak hakem Mehmet Türkmen, oyunu devam ettirmişti.



3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle biten maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, mücadelenin hakemi Mehmet Türkmen'in yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da tepki göstermiş ve "Tüm Türkiye'nin penaltı dediği pozisyonda ne hakem penaltı çalıyor ne de VAR çağırıyor. Sonuçta bizim bir puanımız gitti. Ne kadar cesurmuş bu hakemler ya! Nereden alıyorlar bu cesareti! Buradan söylüyorum: TFF Başkanı istifa etsin, çünkü kimse sözünü dinlemiyor" açıklamasını yapmıştı.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU YANIT VERMİŞTİ

2026 Dünya Kupası kura çekimi için ABD'de olan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise dün HT Spor'a yaptığı açıklamada, "Güzel bir kura çektik, bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor. Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım" sözleriyle yanıt vermişti.

YÜKSEL YILDIRIM'DAN DA AYNI SÖZLERLE KARŞILIK

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Hacıosmanoğlu'nun bu sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla yanıt verdi.

Yıldırım paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili İbrahim Başkanım,

Seni seviyoruz ve sana ve kurumuna saygı duyuyoruz ama biz de köpeksiz köyde çomaksız dolaşmıyoruz. Çomağımızı daha çıkarmadık. Senin adaletli davranıp gerekenleri en kısa zamanda yapmanı bekleyeceğiz. Gerekirse çomağımızı da çıkarırız ne olur olmaz...

Latin Amerika'ya uçmaya hazırlanırken uçaktan böyle karışık güzel bir pazar latifesi yapalım istedim.

İyi Pazarlar..."