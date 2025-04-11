Yüksel Yıldırım'dan isyan "Buz gibi golümüzü iptal ettiler"

Kaynak: İHA
Yüksel Yıldırım'dan isyan "Buz gibi golümüzü iptal ettiler"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray ile oynanan maçın ardından iptal edilen gol pozisyonuna sert tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor, sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BUZ GİBİ GOLÜMÜZÜ YEDİLER"

Galatasaray’a karşı istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Yıldırım, "Ne yaptıysak Galatasaray’ı yenecek oyunu sergileyemedik. Bize göre iptal edilen gol kesinlikle ofsayt değildi. Nasıl bir çizgi çektiler anlamadık. Buldular bir sebep, buz gibi golümüzü iptal ettiler" diye konuştu.

"AVRUPA HEDEFİMİZİ KOVALAYACAĞIZ"

Maçın genel değerlendirmesini de yapan Yıldırım, "Çok istedik ama yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Galatasaray bir karambolde gol buldu ve ilk yarı böyle bitti. İkinci yarının hemen başında da gol yedik" ifadelerini kullandı. Takımın mevcut durumuna da değinen Başkan Yıldırım, "Samsunspor’un gücü bu kadar. Hayal edemeyeceğimiz bir noktadayız, ligde üçüncüyüz. Ancak kadromuz çok dar. Üç oyuncumuz sakat, onların yerini doldurmaya çalıştık ama olmadı. Ligin sonuna kadar Avrupa hedefimizi kovalayacağız" açıklamasında bulundu.

Son Haberler
Azerbaycan-İsrail yakınlığı nasıl başladı? Aliyev'in çıkışı gündem oldu
Azerbaycan-İsrail yakınlığı nasıl başladı? Aliyev'in çıkışı gündem oldu
İstanbul'a gelen herkesin görmek istediği tepe! Manzarası büyülüyor
İstanbul'a gelen herkesin görmek istediği tepe! Manzarası büyülüyor
Yine Esenyurt, yine cinayet! Tartıştığı sevgilisini bıçaklayıp annesini öldürdü
Yine Esenyurt, yine cinayet! Tartıştığı sevgilisini bıçaklayıp annesini öldürdü
Ünlü markanın ürünleri apar topar toplatılıyor! Her evde kullanıyordu
Ünlü markanın ürünleri apar topar toplatılıyor! Her evde kullanıyordu
Yunus Akgün golden sonra yaptıkları sevinci anlattı
Yunus Akgün golden sonra yaptıkları sevinci anlattı