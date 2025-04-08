Yüksel Yıldırım'dan olay Ali Koç ve Fenerbahçe açıklaması

Trendyol Süper Lig'de 31. haftada kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım Derin Futbol programında önemli açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY MAÇINA EKSTRA PRİM YOK"

Yüksel "Galatasaray'ı yenmeye çıkacağız. Avantaj Galatasaray'da. Onlar kendi göbeğini kesecek. Ben de önümdeki üç maçı kazanarak 9 puan istiyorum. Üçüncülük için bu lazım. Yapamazsam, dördüncü olmak isterim. Ekstra prim Galatasaray maçında vermeyeceğim. Fenerbahçe maçında da ekstra prim vermedim. Sezon başında ne söylediysem, aynısı devam ediyor. 200 bin TL, bir kuruş fazla vermiyorum.

Soyunma odasına da girmem, o prim artar. Hemen gaza gelmem! Prim de vermesem, oyuncular dört büyüklerle oynanan maçları kazanmaya çıkar. Sezon başında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına sıfır puan yazıyoruz. Bunlardan puan alırsak, mükemmel. Teknik direktörün kontratına kümede kalırsak 100 bin prim yazdım.

"ALİ KOÇ'UN 1 KERE ŞAMPİYON OLMASI LAZIM"

Herkes beni Galatasaraylı biliyor ama ben Samsunspor'un sahibiyim. Samsunspor benim 1.takımım olmuştur. Çocukken Galatasaraylı olmuşumdur. Türk futbolu bir yere varacaksa Ali Koç'un 1 kere şampiyon olması lazım. Açık ve net söylüyorum. Ali Koç şampiyon olmadan Türkiye'de huzur olmayacak. Fenerbahçeliler çıldırmış. Haklılarda. 11 sene büyük bir zaman.

"GALATASARAY MAÇINI ALAMAZSAK BİTTİK"

Bütün işlerimi iptal ettim Galatasaray maçı öncesi gidip takımla konuşacağım. Cuma günü Stadyum full. Bütün biletler satıldı. Ben bu maçı alamazsam bittik! Benim Avrupa hayalim suya düşecek." ifadelerini kullandı.