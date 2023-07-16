Yüksel Yıldırım'dan transfer açıklaması. Çıkan iddialara yanıt verdi

Geçtiğimiz sezon 1. Lig'i 1. sırada tamamlayan ve bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor, yıldızları gözüne kestirdi. Hulk ismi için taraflar anlaşamazken, rota Bakambu ve Ihattaren'e kaydı. Başkan Yüksel Yıldırım, bu isimler için açıklamalarda bulundu.

Yüksel Yıldırım'dan transfer açıklaması. Çıkan iddialara yanıt verdi

Editör: Ufuk Cingöz

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Yılport Samsunspor, kadro planlamalarını sürdürüyor.

Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Brezilyalı yıldız Hulk için "Menajerlerin teklifi oldu. Sordular, 'isterim' dedim. '2 milyon euro' vereyim dedim. Ama onlar 5-6 milyon euro istedi. O zaman harcama limiti bitti. Keşke olsa" ifadelerini kullanan Yıldırım, Hulk transferini rafa kaldırmıştı. Şimdilerde ise gündeme gelen Cedric Bakambu ve Muhammed Ihattaren transferleriyle ilgili konuştu.

Yıldırım, Bakambu için, "Cedric Bakambu, ilk transfer görüşmesini yaptığımız oyuncu, 1.2 milyon Euro teklif ettik, kabul ederse seve seve alırım" sözlerini kullandı. Ayrıca Yüksel Yıldırım, Ihattaren için, "Ihattaren'le görüştük, olur olmaz bilemiyoruz" sözlerini sarf etti. Kaynak: Samsun Halk Gazetesi

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