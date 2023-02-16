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Merkez Bankası'ndan dolara karşı yeni hamle. Bankalara talimat gönderildi

Yükselen dolar kuruna karşı Merkez Bankası’ndan yeni hamle geldi. Merkez Bankası, döviz talebini azaltmak amacıyla bankalardan döviz forward maliyetinin artırılmasını istedi…

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 20:20
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Yükselen dolar kuruna karşı Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan dolara karşı yeni hamle. Bankalara talimat gönderildi
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Merkez Bankası döviz talebini azaltmak amacıyla bankalardan döviz forward kontrat satışlarında maliyetleri artırmalarını istedi.

YÜKSELEN DOLARA KARŞI YENİ HAMLE

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre, TCMB bankalardan dolar forward kontratlarında faizi yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltmelerini istedi.

Kaynaklar, TCMB’nin bankalardan ayrıca bireysel müşterilere 19.05 altında dolar satmamasını ve bireysel müşterilere döviz forward kontrat satışı yapılmamasını talep etti.

Deprem felaketinin ardından otoriteler dolar ve altın talebini kısıtlamak için tedbirleri artırdı.

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