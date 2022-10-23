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Yükselen Türkiye Enstitüsü Semra Özal'ı ziyaret etti

Yükselen Türkiye Enstitüsü, Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 10:48
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Yükselen Türkiye Enstitüsü Semra Özal'ı ziyaret etti

Yükselen Türkiye Enstitüsü Semra Özal'ı ziyaret etti
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Ziyarette enstitü başkanı Demirhan Durmuş Çelen'in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Yavuz Yılmaz, Levent Karnap, Göksel Bilgiç, Cem Lale, Zafer Yılmaz, Koray Cebe, Tufan Babar, Aziz İyiokur, Alper İnanç, Gülcan Uzun, Selen Zaralı ve Alper Öngül de hazır bulundu. Çelen ziyaretlerinin amacını şu sözlerle anlattı:

"8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal Hanımefendi'ye Enstitü olarak bir nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Bizi evinde oğlu Efe Özal ile duayen iş insanı Zeynel Abidin Erdem'le birlikte kabul etti. Bu kabul sırasında samimi duygular içerisinde çok faydalı sohbet ettik. Semra Özal hanımefendinin bizi evinde kabul etmesi de ayrı bir incelikti."

Yükselen Türkiye Enstitüsü'nün kuruluşlarından Ekonomik Kalkınma İstihdam Proje Gurubu'nun bu yılki "Türkiye'yi Yükselten Değerler" temalı ödül töreni öncesi Yükselen Türkiye Enstitüsü&Ekip-Ekonomik Kalkınma İstihdam Proje Grubu Yönetim Kurulu'nu Semra Özal evinde kabul etti. Kabul sırasında Efe Özal ve iş insanı Zeynel Abidin Erdem de hazır bulundu. Durmuş Çelen ziyaretleri sırasında Semra Özal'ın sağlığını çok iyi gördüklerini ve Özal'ın da, kendilerini görmekten çok mutlu olduğunu ifade ederek şöyle devam etti "Biz çalışmalarımızı ve niyetimizdeki samimiyeti arz ettik, Semra Hanım çok mutlu oldu, çalışmalarınızı destekliyorum. Yanınızdayım mesajını verdi."

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