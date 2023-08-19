Yüksük otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Nabız atışına iyi gelen yüksük otunun faydaları dikkat çekti.

Yüksük otuyla ilgili tüm detaylar…

YÜKSÜK OTU NEDİR?

Sıracagiller familyasından; Avrupa, Batı Asya ve Akdeniz bölgesinde yetişen, iki veya çok yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları rozet şeklindedir. Çiçekleri dik ve uzun olup salkım şeklindedir. 40 kadar türü vardır. Yurdumuzda 10 türü yetişir. İçeriğinde kardiyotonik (kalbi kuvvetlendirici) glikozitler taşır.

Zehirlidir. Ev ilaçlarında çok dikkatli kullanılması ve tavsiye edilen miktarın açılmaması gerekir.

YÜKSÜK OTU NEYE İYİ GELİYOR?

-Kalp ilaçlarında kullanılır.

-Nabız atışını azaltır.

-Yüksük otu, ödem atan bir özelliğe sahiptir.

-Kan dolaşımını yavaşlatır.

-Kalp ritmini düzenler

-Kalp yetmezliğini hafifletir

-Aritmi tedavisine yardımcı olabilir

-Digitalis, bazı diğer sağlık sorunlarının tedavisinde de kullanılabilir. Bunlar arasında kulak çınlaması (tinnitus), migren, romatizmal hastalıklar ve anjina (göğüs ağrısı) bulunur.

YÜKSÜK OTU NASIL KULLANILIR?

Yüksek otu, toksik etkilere sahip olabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. Bu nedenle, bu bitkiyi kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışmanız önemlidir. Uzman, size doğru dozajı ve kullanım talimatlarını sağlayacaktır.

Yüksek otu genellikle ilaç formunda kullanılır. Tablet veya kapsül şeklinde temin edilebilir. Bu ilaçların kullanımı, hastanın durumuna ve sağlık geçmişine bağlı olarak değişir. Dozaj, dikkatlice belirlenmeli ve düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Yüksek otu kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat etmek önemlidir:

Yüksek otunu kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışın.

Uzmanınızın önerdiği dozajı kesinlikle aşmayın.

Digitalis bitkisi, diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle, mevcut ilaçlarınızla etkileşim olup olmadığını kontrol etmek için doktorunuza danışın.

Digitalis bitkisini doğal haliyle tüketmeyin. Sadece ilaç formunda kullanılması tavsiye edilir.