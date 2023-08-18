Yulaf bitkisi kötü kolesterole iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan kötü kolesterole iyi gelen yulaf bitkisi dikkat çekti.

Yulaf bitkisi, Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

KOLESTROL NEDİR?

Kolesterol, hayvan hücrelerinin zarlarında bulunan ve aynı zamanda kan plazmasında taşınan, vücutta özellikle endokrin sistem ve sindirim sisteminde birtakım görevlere sahip olan yağ benzeri bir maddedir. Hayvansal kaynaklı besinlerde bulunan ve bu besinlerin tüketilmesi ile vücuda alınan kolesterol, aynı zamanda vücutta da karaciğer başta olmak üzere ince bağırsak, böbrek üstü bezleri, üreme organları gibi pek çok dokuda sentezlenebilme özelliğine sahiptir.

KOLESTEROL BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Yüzde ve özellikle göz çevresinde oluşan sarı renkli yağ bezeleri

-Göğüs ağrısı

-Halsizlik ve yorgunluk

-Ayak ve bacaklarda ağrı, uyuşma

-Baş dönmesi

-Yaraların geç iyileşmesi

-Solgun görünümlü cilt

-Nefes darlığı

-Deri altında yağ birikmesi

-Ciltte lekelenmeler

-Vücudun bazı bölgelerinde morarmalar

YULAF BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Kuru yulaf taneleri su veya sütle kaynatılıp yulaf lapası yapılarak ya da taneleri ezilip yulaf ezmesi şeklinde içine bal, şeker ya da meyve katılarak yenir.