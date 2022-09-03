Yediğiniz an iştahınıza kilit vuruyor. Kabızlığı anında bitiriyor. Faydaları saymakla bitmiyor

YULAF NEDİR?

Yulaf, en sağlıklı tahıl çeşitlerinden biridir. Gluten içermez ve dengeli bir besin bileşimine sahiptir. Genellikle kahvaltıda yulaf ezmesi olarak tüketilir. Ayrıca, besin değeri oldukça yüksek olduğu için ekmek, bisküvi, kurabiye, probiyotik içecekler, kahvaltı gevrekleri, bebek mamaları gibi gıda ürünlerinde kullanımı her geçen gün artmaktadır. Sağlık için birçok faydası olan yulaf, kalp sağlığını korur, sindirim sistemi ile kan şekeri ve kolesterol seviyelerini düzenler. Daha sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlar ve kilo vermenize yardımcı olur.

YULAFIN FAYDALARI…

-Vücuda enerji veriyor, bu sayede daha zinde hissetmemize destek oluyor.

-İçeriğinde bulunan beta glukan sayesinde yulaf, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor.

-Antioksidan özellikler gösterdiğinden vücudu yabancı maddelere karşı korurken vücutta var olan zararlı maddelerin de dışarı atılmasına destek oluyor.

-Bu özelliği sayesinde kalp ve damar hastalıklara karşı vücudu koruyor.

-Kan şekerini dengelediğinden yulaf, diyabet rahatsızlığı çekenlere de yardımcı oluyor.

Kötü kolesterolü düşürme konusunda destek oluyor.

-İçerdiği besin lifleri sayesinde daha uzun süre tok tutuyor.

-Yine besin liflerinden aldığı güçle yulaf, kabızlık sorununu da kısa sürede ortadan kaldırıyor, bağırsakların sağlıkla çalışmasına destek oluyor.

-Yulaf, doğru şekilde değerlendirildiğinde cilt sağlığını da olumlu yönde etkiliyor. Özellikle yulaf unu ile hazırlanan maskeler sayesinde kuru, kaşıntılı, kızarık cilt gibi sorunları olanlar bu sorunlardan kurtulabiliyor.

-Sivilce ve akne tedavisinde de doğal bir destekçi olarak değerlendirilebiliyor.

-Harici olarak maskesi hazırlanıp uygulandığında yulaf, saçların dahi daha sağlıklı, ipeksi ve parlak bir görünüm kazanmasını sağlıyor.

YULAFIN BESİN DEĞERİ

100 gram çiğ yulaf aşağıdaki besinleri içerir:

Kalori: 389

Su: %8

Protein: 16.9 gr (avenalin)

Karbonhidrat: 66,3 gr (%11’i lif, %85’i nişasta ve neredeyse sıfır şeker)

Lif: 10.6 gr (çoğunluğu çözünür, beta glukan lif)

Yağ: 6.9 gram

YULAF ZAYIFLATIR MI?

Yulafın özellikle zayıflatıcı bir özelliği yoktur. Ancak daha yavaş ve uzun sürede sindirildiği için tokluk süresini uzatır. Bu da kilo vermenize yardımcı olabilir. Ayrıca içerdiği beta glukan lifi sayesinde, bağırsak ve beyinden salgılanıp iştahı bastırmayı sağlayan PYY (YY peptidi) hormonunun salınımını destekler.

Kilo vermek istiyorsanız düzenli yulaf (şekersiz) tüketiminin yanında uygun bir diyet ve egzersizi de ihmal etmemeniz gerekir.

YULAF EZMESİ…

Yulaf, iştahı yok etme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Kabızlık sorununa karşı da çok etkili olan yulafın faydaları saymakla bitmiyor. Yulaf ezmesi, son dönemin en popüler besinlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.