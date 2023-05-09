Yumruk attığı polis linçten kurtardı

Bartın'da kavga eden iki kişiyi polisler ayırmak istedi. İşte bu sırada kavga edenlerden biri polise yumruk atınca, etrafta toplanan kalabalık o kişiyi linç etmek istedi. Polis kendine yumruk atan şahısı linçten kurtardı

Yumruk attığı polis linçten kurtardı

Bartın’da cadde ortasında arkadaşı Tanju N. ile kavga eden Osman Soner A., olaya müdahale ederek ayıran polis memuru H.F.Ö’ye yumruk attı. Bu duruma tepki gösteren vatandaşların tekme ve yumruk darbeleriyle saldırdığı Osman Soner A.'yı yumruk attığı polis ve meslektaşları kurtardı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, merkeze bağlı Kırtepe Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaş oldukları öğrenilen, Tanju N. ve Osman Soner A., mağazaların bulunduğu cadde üzerinde tekme ve yumruk ile birbirlerine saldırdı. Vatandaşların yoğun olduğu bir saatte cadde üzerinde bulunan iki polis memuru kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Bu sırada Osman Soner A., kavgayı ayıran polis memurlarından H.F.Ö’nin suratına yumruk attı. Çevrede toplanan vatandaşlar, polise yumruk atan Osman Soner A.'ya tekme ve yumruk darbeleriyle saldırdı. Vatandaş tarafından adeta linç edilmek istenen şüpheliyi ise yine yumruk attığı polis memuru ile meslektaşları öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Gözaltına alınan Osman Soner A. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ve ev hapsi verilerek, serbest bırakıldı.

bartin333.jpg

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Erman Toroğlu'nun iddiası üzerine Galatasaray telefon kayıtlarının dinlenmesini istiyor Spor
Erman Toroğlu'nun iddiası üzerine Galatasaray telefon kayıtlarının dinlenmesini istiyor
Emirhan İlkhan'ın takımı küme düştü Spor
Emirhan İlkhan'ın takımı küme düştü
Erdoğan'ın memleketi Rize'de köylü teyze korkusuzca konuştu: İsterse hapse atsınlar beni korkmuyorum Güncel
Erdoğan'ın memleketi Rize'de köylü teyze korkusuzca konuştu: İsterse hapse atsınlar beni korkmuyorum
ÖSYM, sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçlarını açıkladı Güncel
ÖSYM, sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçlarını açıkladı
Eski başbakan tutuklandı Dünya
Eski başbakan tutuklandı
Altında büyük oyun. Alanın elinde kalıyor Güncel
Altında büyük oyun. Alanın elinde kalıyor