Yumruklaştıkları için kulüpten ihraç kararı çıkmıştı! Beşiktaş'ta Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için beklenmedik gelişme

Kaynak: Milliyet
Yumruklaştıkları için kulüpten ihraç kararı çıkmıştı! Beşiktaş'ta Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için beklenmedik gelişme

Beşiktaş Kulübü'nde yapılan Divan Kurulu'nda eski başkan Hasan Arat ve Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında kavga çıkmıştı. Siyah-beyazlılarda, iki isim için kulüpten ihraç kararı çıkmıştı. Ancak yapılan başkanlık seçiminin ardından Serdal Adalı yeni bir karar aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş camiası, son Divan Kurulu'nda eski başkan Hasan Arat ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında çıkan kavga ile sarsıldı. Gündem olan olayın ardından Siyah-Beyazlılar, iki ismi Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Disiplin Kurulu, Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk hakkında kulüpten ihraç edilmesi yönünde karar almıştı. Serdal Adalı yönetimi ise kararı onaylayarak ilk kongrede oylamaya sunacaktı. Fakat yapılan seçimin ardından önemli bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ'TA HASAN ARAT VE TEVFİK YAMANTÜRK İÇİN KARAR DEĞİŞTİ

Milliyet'te yer alan habere göre; Serdal Adalı yönetimi, mazbata töreni sonrası Divan Kurulu'ndan bir üye ve avukatı ile görüştü. Üye ile avukatı, Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk hakkında Disiplin Kurulu'nda alınan kararın usulsüz olduğunu belirterek gerekçelerini anlattı ve ihraç kararının iptal edilerek farklı bir ceza verilmesini, bu şekilde konunun gündeme gelmeyeceğini kaydetti.

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SERDAL ADALI SORUMLULUK ALMADI

Bunun üzerine Serdal Adalı yönetimi, ilk toplantı için bir araya geldiğinde konuyu görüştü. Yönetim, Arat ve Yamantürk ihracı konusunda sorumluluk almak istemedi. Dosya, Devrim Alparslan başkanlığında seçilen yeni Disiplin Kurulu'na sevk edildi.Böylece Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk hakkında verilen ihraç kararı şimdilik iptal oldu. İkili için yeniden yargılama yapılacak.

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