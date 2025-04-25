Yumruklayıp yere düşürdükleri kişiye kurşun yağdırdılar

Düzenleme: Kaynak: İHA

Üsküdar'da tartıştığı şahısların yumruk atıp yere düşürdüğü ardından silahla ateş açtığı bir kişi hayatını kaybetti.

Aktarılan bilgilere göre, 20 Nisan'da Beylerbeyi Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından bölgeden ayrılan grup üyeleri, bir süre sonra üç motosikletle yeniden olay yerine döndü.

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Grup üyelerinden biri, Beylerbeyi’nde karşılaştığı 41 yaşındaki Cihan Açıkgöz'e yumrukla saldırdı. Motosikletli grup ise, baygın haldeki Açıkgöz'e ateş açarak olay yerinden kaçtı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Açıkgöz, iki gün süren yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetti. Açıkgöz’ün cenazesi, memleketi Kastamonu’da toprağa verildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İ.Y., V.Y., A.K., T.Y. ve S.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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