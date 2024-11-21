Yumurta fiyatları durdurulamıyor! Kuş gribi iddiaları sonrası koli fiyatları uçtu

Kuş gribi iddialarının ardından yumurta fiyatlarında adeta bir vurgun yaşanıyor. Son 3 hafta içinde peşi sıra gelen zam haberleri, temel gıda ihtiyaçlarından biri olan yumurtanın fiyatlarını epey yukarı taşıdı. 3 haftada yüzde 20 TL'nin üzerinde artan fiyatlar marketten pazara fiyat farklılıkları gösterirken özellikle internet satışlarında 330 TL'ye kadar fiyatların olduğu gözlemlendi.

TAVUK FİYATLARI DÜŞÜYOR, YUMURTA FİYATLARI ARTIYOR

Bir süredir tavuk ve yumurta fiyatları sabit gitmesi bir yana tavuk fiyatlarında düşüş yaşanırken yumurta fiyatlarında ise tam tersine bir yükseliş oldu.

30'LU YUMURTA KOLİ FİYATI 330 TL'YE KADAR ÇIKTI

Yumurtaya ardı ardına zamlar gelmeye devam ediyor. 1 ay öncesine kadar 120 TL olan 30’lu koli fiyatı 3 haftada 150 TL’ye yükselirken internet alışverişlerinde ise 30'lu yumurta kolisinin 330 TL bandına kadar çıktığı görüldü. Böylece fiyat aralığı da 11 TL seviyesine kadar geldi.

ESNAF YUMURTAYI KAÇA SATIYOR?

Market, bakkal ve kasaplarda ise ortalama fiyat olarak 260 TL’ye satış yapılıyor. Yani market, bakkal ve kasaplardaki fiyatlar 5 ile 8 TL arasında değişiklik gösteriyor.

YUMURTA FİYATLARINDAKİ İSTİKRARSIZ ARTIŞIN SEBEBİ NE?

Yumurta fiyatlarındaki hızlı ve istikrarsız artış, vatandaşı temel gıda maddelerinden biri olan bu ürün için hayli zorlayan bir hale sokarken, yaşanılan bu durumun temel sebebi kuş gribine yönelik iddia ve söylentiler olarak görülüyor.

Kuş gribi söylentilerinin ardından 330 TL'ye kadar çıkan fiyatları veren satıcılar, resmen vatandaşa vurgun yapıyor.