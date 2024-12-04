Yumurta fiyatları yükselmeye devam edecek

Başmakçı 2. Nolu Tavukçuluk Kooperatifi'nde, yumurtaların tanesi boyutu ve cinsine göre 2 lira 95 kuruş ile 4 lira 30 kuruş arasında satılmakta.

Kooperatif Başkanı Abdurrahman Kare, fiyatlardaki artışın devam edeceği sinyalini vererek, arz talep dengesizliğinin etkili olduğunu belirtti. Kare, "Talep karşılanmasında sorunlar yaşıyoruz. Havaların soğuması yumurta tüketimini artırdı ve kuş gribinin de üretimde azalmaya yol açtığını görüyoruz. Bu durum, fiyatların yükselmeye devam etmesine neden olacak" dedi.

Afyonkarahisar'da yumurta üreticileri fiyatlar hakkında açıklama yapmaktan kaçınırken, vatandaşlar fiyatlardaki artışı eleştiriyor. Yumurta satışı yapan Çetin Canözek, fiyatların genel olarak normal olduğunu savunarak, "1 kilogram peynir 300 TL, 1 kilo çekirdek 150 TL iken 2 kilo yumurtanın 100 TL olması da normal. Sonuçta yumurta, ana protein kaynağı bir gıda. Fiyatlar olması gerektiği seviyede" ifadelerini kullandı.

Canözek, aracıların fiyatlara etkisi olmadığını, ürünleri aldıkları fiyattan sattıklarını belirtti. Ancak, hastalık nedeniyle üreticilerin zor durumda olduklarını ve bunun da fiyat artışlarına neden olduğunu ekledi.

Afyonkarahisar’daki yumurta fiyatlarındaki artış, mevsimsel koşulların yanı sıra kuş gribi gibi sağlık problemleri nedeniyle de üretimde yaşanan azalmaların etkisiyle devam etmekte. Bu durum, tüketicilerde yüksek fiyatlara dair şüpheler doğururken, üreticiler için maliyet artışlarının ve arz sıkıntısının bir sonucu olarak görülüyor.