﻿Yumurta kabuğunun faydasını öğrenince çok şaşıracaksınız

Yumurta kabuğu birçok alanda yaşamımıza kolaylık sağlıyor. Fakat bu yararlar kesinlikle bilinmiyor.

Faydalarını öğrenince çöpe atmaktan vazgeçeceksiniz. İşte o faydalar…

TENCERELERİNİZİ TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ



Yumurta kabukları çaydanlıkları, tencere, tavalarınızı ve termoslarınızı temizlemek için harika bir toksik olmayan temizleyici. Yumurta kabuklarını biraz sabunlu suyla karıştırıp kullanınca farkı göreceksiniz

CİLT BAKIMI İÇİN İDEAL

1 tatlı kaşığı tavada ezdiğiniz yumurta kabuğu, 1 tatlı kaşığı yoğurt, 2 tatlı kaşığı yumurta akı ve 3 damla limon suyunu karıştırınca cilde çok faydalı bir ürün ortaya çıkıyor. Karışım cilde sürülüyor, 10 dakika bekletiliyor. Ve yıkanıyor. Yumurta kabuğunun cildinizi gerginleştirdiğini göreceksiniz... Çünkü içeriğindeki kalsiyum ile ciltte detoks etkisi yaratıyor.

ÇOK İYİ BİR LAVABO AÇICI

Küçük parçalar halinde yumurta kabuklarını lavaboya koyarsanız, büyük yiyecek parçalarını yakalar ve zamanla parçalar. Daha ufak parçalarsa, ufaldıkça borulardan aşağı inerek tıkanıklıkları önler.

ÇAMAŞIRLARI BEYAZLATIYOR

Yumurta kabuklarını tülbendin içine bağlayarak beyaz çamaşırlarınızın içine koyduğunuzda çamaşırlarınızın bembeyaz olacağını fark edeceksiniz.



BİTKİLERİ KORUYOR

Kemirici kurtları ve salyangozları tarım ilacı kullanmadan uzaklaştırmak için yumurta kabuklarını kırıp sebzelerinizin ve çiçeklerinizin etrafına serpebilirsiniz.

CİLT TAHRİŞİNİ GEÇİRİR

Ciltte oluşan kızarık ve kaşıntıları yumurta kabuğuyla yok edebilirsiniz. Bunun için birkaç dakika haşlanan yumurtanın kabuğunu sirkeyle karıştırmanız gerekiyor. Aman dikkat! Sıcak uygulama cilde zarar verebilir!

GÜBRE YAPIMI

Yumurta kabuklarını ufalayıp çiçeklerinizin diplerine dökünce toprağa gübre gibi faydalı olduğunu kısa sürede göreceksiniz.