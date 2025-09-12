Yumurta üretiminde alarm zilleri çalıyor! Tüketiciye büyük şok

Tarım yazarı Gazi Kutlu, tavuk eti üretimindeki artışın kırmızı ete erişimin zorlaşmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Kutlu, “Geçen yıl 2,5 milyon tonla Cumhuriyet tarihinin en yüksek tavuk eti üretimine ulaşmıştık. Bu yıl da benzer bir tablo var. Temmuz ayında 240 bin ton üretim gerçekleşti. Fiyatlar da tüketici açısından hala erişilebilir düzeyde” dedi.

Tarım Yazarı Gazi Kutlu

Kutlu, yumurta üretiminde karamsar konuştu. 2024’ün son çeyreğinde yaşanan kuş gribi salgını sonrası yumurtacı tavuk sayısında ciddi azalma yaşandığını hatırlatan Kutlu, “Son 9 ayda üretimimiz 1,5 milyar adet azaldı. Geçen yıl 16 milyar adet olan toplam üretim, bu yıl 14,5 milyara geriledi. Bu %10’luk bir kayıp demek” ifadelerini kullanarak şöyle konuştu:

Tavuk eti üretimindeki artışın en önemli nedeni insanların kırmızı ete ulaşamamasından kaynaklanmakta ve şöyle bir durum var, geçen sene 2,5 milyon ton bir üretimimiz vardı. Tavuk eti üretimi ve Cumhuriyet döneminin en yüksek üretim rakamına erişmiştik. Bu yıl da o şekildeki diyor. Temmuz ayında 240.000 ton üretim. Geçen sene 209.000 ton üretim vardı, %16.6 bir üretim artışı var. Keza Temmuz dönemindeki artışa baktığımızda geçen yıl aynı dönemde 1.4 milyon ton üretim vardı. Bu sene 1.6 milyon ton üretim var. Orada da %14,5'luk bir artış var. Yani tavuk eti üretiminde işin doğrusu bir problem yok. Hatta fiyatların da uygun olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bizim yumurta üretiminde gerçekten büyük bir sıkıntımız var. Geçen senenin 2024 yılın son çeyreğinde kuş gribinden dolayı tavuk yumurtası sayımız azalmıştı ve buna bağlı olarak da yumurta üretimi ciddi oranda düşmüştü. Son 9 aydır bizim yumurta üretimimiz düşüyor. Düşmeye de devam ediyor. Baktığımızda son 9 ayda, bir önceki yılda 16 milyara yakın yumurta üretimi varken şu anda 14,5 milyar adet yumurta üretimi var. Yani burada da yaklaşık 1,5 milyar adet bir yumurta kaybımız var ve rakam çok yüksek. Yani %10'luk bir azalış durumu var. Tavuk eti üretiminde ise buna karşı %10'luk bir artış bekliyoruz yıl sonuna kadar. Ama yumurta üretiminde de %10'luk bir düşüş var. Yani grafiğin birisi artı yönde ilerlerken diğeri eksi yönde ilerliyor. Zaten bu da fiyatlarda da görülüyor. Hem üretici hem tüketici açısından baktığımızda yumurta üretimin kuş gribinden dolayı etkisinin uzun süre devam edeceğini düşünüyorum. Ama tavuk eti üretimindeki olumlu gelişmenin ileri dönük yem fiyatlarında eğer bir artış olmazsa devam edeceğini ve vatandaşın da daha çok tavuk eti tüketimine yöneleceğinden dolayı orada bir üretim artışı devam edecektir.

